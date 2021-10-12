Россия в этом году может заработать от роста цен на нефть и газ дополнительно около 50-ти миллиардов долларов, – подсчитало международное рейтинговое агентство Фитч. Аналитики отмечают, что бюджет по-прежнему намного больше зависеть от стоимости нефти. Вклад газа, несмотря на взрывной рост цен на рынке, будет скромнее – около 20-25%.
2021-10-12T08:32:27+03:00
2021-10-12T09:17:32+03:00
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08:32, 12 октября 2021
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