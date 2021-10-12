Соцсеть Инстаграм тестирует новую функцию – оповещение пользователей о сбоях

Предполагается, что оно будет срабатывать только в случае масштабных неполадок, которые затрагивают жителей разных стран. Они будут получать уведомления и о факте сбоя, и как только работа восстановится. Тестирование займет, как ожидается, несколько месяцев.

Неделю назад инстаграм, а с ним и другие сервисы корпорации Facebook, пережили крупнейший сбой с 2008-го года – из-за ошибок в настройках они не работали по всему миру около 6 часов.