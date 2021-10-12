Российская сборная одержала 4-ю подряд победу под руководством Валерия Карпина

Футболисты со счетом 2:1 обыграли команду Словении в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022-го года в Катаре. Первый гол на 28-й минуте забил Игорь Дивеев — после подачи со штрафного. Менее чем через пять минут, после розыгрыша углового второй мяч забил Георгий Джикия ударом через себя. В интервью телеканалу Матч-ТВ он выразил уверенность, что эта победа – общая заслуга всей команды.

В прошлых матчах команда обыграла Кипр, Мальту и Словакию. Капитаном российской сборной на этом матче был полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Благодаря победе команда вышла на первое место в своей группе с 19-ю очками.