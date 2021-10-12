Российское правительство, по данным «Коммерсанта», готовится к ужесточению наказания за вождение в нетрезвом виде

За сам факт нетрезвого вождения водителю может угрожать уголовное наказание или пожизненное лишение прав, говорится в публикации издания. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже дал поручение МВД, Министерству здравоохранения и Минюсту до 1 ноября предоставить соответствующие предложения. На данный момент уже известно, что водителя будут лишать не только автомобильных прав, но и разрешения на управление самоходным, водным, а также авиационным и железнодорожным транспортом. Кроме того, в качестве санкции могут также отобрать разрешение на ношение и использование оружия.

Вместе с тем пока не ясно, за какое количество алкоголя будет применяться такое строгое наказание. На сегодняшний день максимально допустимая норма алкоголя в крови – 0,3 промилле. Как пояснил «Коммерсанту» Марат Хуснуллин, почти 90% всех смертей в ДТП происходящих по вине нетрезвых водителей, связаны с тем, что у нарушителя в крови обнаружено более 1 промилле.

По данным ГИБДД на первое полугодие произошло более 5 тысяч аварий по вине нетрезвых водителей, что почти на 40% меньше чем днем ранее, отмечает «Ъ». Также снижается и число погибших и раненых.