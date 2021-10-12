Сегодня начинает работу новый созыв Госдумы России

Почти половина депутатов восьмого созыва впервые сядет в кресла на Охотном ряду и примет участие в стартовом пленарном заседании. По результатам выборов, больше всего среди новичков бывших чиновников — 53 человека. Вслед за этим, как отмечает газета РБК, увеличилось количество комитетов и руководящих должностей.

В рядах новых депутатов немало очень богатых людей — 6 входят в список американского журнала Forbes, а средний доход всех парламентариев восьмого созыва превышает 60 млн рублей. На банковских счетах у них хранится примерно по 100 млн на каждого. Самую высокую прибыль за прошлый год задекларировал единоросс Андрей Горохов — 7,5 млрд рублей, а его коллега по фракции Александр Бородай, напротив, сообщил о нулевом заработке.

Самым молодым парламентарием стал член фракции «Новые люди» Георгий Арапов: ему исполнилось 22 года. При этом в среднем возраст депутатов составил 53.

Завтра на первом пленарном заседании также планируется избрать спикера Госдумы.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха» сказал, что вряд ли депутаты будут работать в интересах избирателей.

Сегодня с новым составом депутатского корпуса встретится президент Владимир Путин.

