Писатель Джоан Роулинг презентует новую книгу

В Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и Индии печатная версия романа «Рождественский поросенок» будет опубликована издательством «Hachette». В США и Канаде публикацией займется «Scholastic», а для России книгу адаптирует издательство «Азбука-Аттикус». Всего же работу писателя переведут на более чем 20 языков мира.

На официальном сайте Джоан Роулинг сказано, что книга подойдет для детей старше 8 лет. Главного персонажа зовут Джек. По сюжету в канун Рождества исчезает его любимая детская игрушка — поросенок. Чтобы найти и спасти любимого друга, он отправляется в увлекательное волшебное приключение.

В прошлом году Джоан Роуниг презентовала первую после Гарри Поттера книгу для детской аудитории, получившей название «Икабог». Работа была бесплатно опубликована в Интернете для подростков, находящихся на изоляции из-за коронавируса

Джоан Роулинг более известна по романам о волшебнике Гарри Поттере. Серия из 7 книг выпущена тиражом свыше 500 миллионов экземпляров и переведена на 80 языков.