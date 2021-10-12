Стороны собираются обсудить вопрос о направлении в Украину военно-учебной миссии ЕС и энергетический кризис в Европе, который может затронуть, в том числе украинское государство уже ближайшей зимой.

На повестке саммита — подписание соглашения об общем авиапространстве, а также о сотрудничестве в сферах науки и культуры. Одной из основных тем станет и борьба с коррупцией.

В ЕС одобрили очередной транш Украине в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи. Однако лидерам Евросоюза необходимо удостовериться в эффективности проведения реформ в областях управления государственными финансами и улучшения деловой среды.

Стороны также оценят эффективность Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и подумают над его улучшением.

В Брюсселе предстоящий саммит называют очередным свидетельством полной поддержки территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

Европейский союз будут представлять председатель Совета Европы Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.