Государственная дума впервые соберется в новом составе

Нижней палате парламента предстоит выбрать спикера, его заместителей, а также руководство и состав комитетов, которых станет больше. Ранее спикер Вячеслав Володин рассказал, что с приятием поправок к Конституции работы у Государственной думы стало больше. В связи с этим количество комитетов предлагается сделать 32 вместо 26.

Как отмечает «Российская газета», серьезных перестановок на постах ожидать не стоит. Ранее президент Владимир Путин рекомендовал оставить на должности Вячеслава Володина. На своих местах останутся и многие руководителей ключевых комитетов. А вот главой «Единой России» в нижней палате парламента может стать замсекретаря генсовета Владимир Васильев.

Несмотря на то, что у единороссов традиционное конституционное большинство, они могут разделить комитеты с парламентской оппозицией. Так, 5 направлений достанется КПРФ, по 4 «Справедливой России — За правду» и ЛДПР и еще 2 — «Новым Людям».

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха Москвы» сказал, что вряд ли депутаты будут работать в интересах избирателей. Сегодня с новым составом депутатского корпуса встретится президент Владимир Путин.

Планируется, что первое заседание Государственной думы в новом составе откроет первая женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова, которой могут предложить возглавить комиссию по этике.