Власти Дагестана проверят, почему зарезавший одноклассника 15-летний мальчик не состоял на учете

В министерстве образования и науки региона отметили, что, судя по опросам, нападавший давно демонстрировал явно девиантное поведение, на него жаловались, но педагогический коллектив не реагировал.

Накануне в школе номер 51 Махачкалы один школьник ударил другого ножом, тот умер в больнице. Подросток задержан, возбуждено дело об убийстве. Директора и завуча школы уволили, еще одно дело завели по статье «халатность» на руководителя учебного заведения, после чего тот попал в больницу с сердечным приступом.