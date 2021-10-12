В Италии сегодня откроется саммит стран Большой двадцатки по Афганистану

По итогам переговоров мировых лидеров итальянский премьер Марио Драги намерен дать пресс-конференцию. Ожидается, что одной из главных тем будет предоставление гуманитарной помощи афганцам.

В августе, на фоне завершения 20-летней военной операции США в центральноазиатской стране власть там снова захватил «Талибан» (движение, запрещенное в России). Талибы обещали соблюдать права человека и не вредить другим странам, но пока теракты продолжаются, и мировое сообщество не спешит с признанием новых властей.