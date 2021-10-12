Российский рынок акций стал самым популярным среди развивающихся стран у инвесторов

Это отмечает агентство Bloomberg. На закрытии вчерашних торгов индекс РТС обновил максимум с 2011-го года, а Мосбиржи – за всю свою историю.

Бурному росту котировок российских компаний способствует то, что многие из них – экспортеры энергоресурсов, а их стоимость в Европе продолжает бить рекорды. Так, газ на хабах в Нидерландах в последние недели приближался к 2000$ за тысячу кубометров, что почти вчетверо выше прошлого максимума конца нулевых.

Также лучшей валютой месяца по динамике курсов стал российский рубль.