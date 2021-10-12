Телеведущую Ксению Собчак и других пассажиров машины, попавшей в смертельное ДТП в Сочи, вызвали на допрос

Они вызваны в качестве свидетелей, объявило МВД.

Водителя машины отправили под домашний арест на два месяца – ему запрещено общаться с другими фигурантами дела. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы).

Мерседес, в котором ехала Собчак, во время обгона по встречной полосе врезался в фольксваген, в котором одна пассажирка погибла, а вторая находится в больнице в тяжелом состоянии. Собчак и остальные пассажиры мерседеса отделались незначительными травмами.