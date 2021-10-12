Сборная Германии по футболу первой из Европы вышла на ЧМ-2022 в Катаре

Она вчера вечером разгромила со счетом 4:0 команду Северной Македонии в Скопье и таким образом набрала 21 очко, обеспечив себе первое место в своей группе.
Российская команда тем временем гарантировала себе место в своей группе не ниже второго, обыграв со счетом 2:1 в Мариборе словенцев. Это уже четвертая подряд победа под руководством нового тренера Валерия Карпина. РФС объявил, что его контракт будет продлен (изначально его заключали лишь до конца года).
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Она вчера вечером разгромила со счетом 4:0 команду Северной Македонии в Скопье и таким образом набрала 21 очко, обеспечив себе первое место в своей группе.