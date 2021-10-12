Британский принц Чарльз признался в симпатиях к школьнице-экоактивистке Грете Тунберг

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Би-би-си в частной резиденции королевской семьи в шотландском поместье БалмОрал накануне климатического саммита мировых лидеров в соседнем Глазго. Наследник престола сказал, что понимает чувства и Тунберг, и других экоактивистов, но в то же время считает контрпродуктивными такие методы борьбы, как перекрытия дорог во время митингов.

Также Чарльз поведал, что ради уменьшения собственного негативного влияния на природу начал несколько дней в неделю отказываться от мясных и молочных продуктов, перевел отопление поместья на щепу, которая остается после плановой рубки деревьев в окрестных лесах, установил солнечные батареи, а ездит на машине, которая на 85% работает не за счет бензина, а за счет биоэтанола – который получают из отходов производства местных сыроваров и виноделов.