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04:07, 12 октября 2021

Британский принц Чарльз признался в симпатиях к школьнице-экоактивистке Грете Тунберг

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Би-би-си в частной резиденции королевской семьи в шотландском поместье БалмОрал накануне климатического саммита мировых лидеров в соседнем Глазго. Наследник престола сказал, что понимает чувства и Тунберг, и других экоактивистов, но в то же время считает контрпродуктивными такие методы борьбы, как перекрытия дорог во время митингов.
Также Чарльз поведал, что ради уменьшения собственного негативного влияния на природу начал несколько дней в неделю отказываться от мясных и молочных продуктов, перевел отопление поместья на щепу, которая остается после плановой рубки деревьев в окрестных лесах, установил солнечные батареи, а ездит на машине, которая на 85% работает не за счет бензина, а за счет биоэтанола – который получают из отходов производства местных сыроваров и виноделов.


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