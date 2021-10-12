Экс-замглавы администрации президента Владислав Сурков предрек человечеству появление еще одного вида демократии

Он опубликовал статью, в которой описал смену нынешнего «человеческого государства», как он это называет, «безлюдной демократией». По мнению Суркова, это произойдет, так как в будущем все больше политических решений будут делегировать искусственному интеллекту. Автор полагает, что, цитата «восстания воинствующих шопоголиков, гедонистов и консьюмеристов потрясут основы социального порядка и вызовут встречные массовые репрессии. Так сформируются экологические диктатуры с недобрым лицом Г.Тунберг на гербах и банкнотах» — конец цитаты.

В свою бытность замруководителя АП Сурков стал известен в том числе своей концепцией «суверенной демократии».