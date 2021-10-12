В Чехии мужчина ранил шестерых ножом

Об этом ообщает местная полиция. Инцидент произошел в жилом массиве в городе Тишнове на юго-востоке страны. Мотивы нападавшего пока не ясны, но он уже задержан – в результате полицейской спецоперации. Все пострадавшие развезены по больницам краевого центра, города Брно. Пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.