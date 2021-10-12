В Чехии мужчина ранил шестерых ножом

Об этом ообщает местная полиция. Инцидент произошел в жилом массиве в городе Тишнове на юго-востоке страны. Мотивы нападавшего пока не ясны, но он уже задержан – в результате полицейской спецоперации. Все пострадавшие развезены по больницам краевого центра, города Брно. Пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
2021-10-12T04:05:49+03:00
2021-10-12T04:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 12 октября 2021
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