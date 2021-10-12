Евросоюз расширил санкционный список россиян, обвиняемых в подрыве суверенитета Украины

В черный список добавили 8 судей, прокуроров и сотрудников службы безопасности, ответственных за соблюдение российского законодательства в Крыму и Севастополе.

Первые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Крымом, Европа ввела в июне 2014-го, вскоре после присоединения полуострова к России. С тех пор они несколько раз расширялись.

Сегодня в Киеве стартует 23-й саммит Украина-ЕС, накануне которого канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждали ситуацию на востоке Украины поочередно с президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным. Тем временем заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал резкую статью с аргументами почему, по его мнению, переговоры российского руководства с нынешним украинским бессмысленны.