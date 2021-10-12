Состояние 4 пострадавших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье по-прежнему крайне тяжелое

В общей сложности под наблюдением врачей – 30 человек. Об этом рассказали в областном Минздраве. Также там заверили, что начали комплексную профилактику подобных отравлений в регионе. Новых госпитализаций за последние сутки уже не было.

Из-за массового отравления в регионе скончались 34 человека, 12 детей остались сиротами. Анализы многих пострадавших показали следы не этилового, а метилового спирта – смертельного яда. Возбуждены уголовные дела, по ним задержаны 15 подозреваемых.