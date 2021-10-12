Супермен сменит ориентацию

Об этом объявили на сайте американской компании DC – разработчика комиксов про супергероя. В новом номере серии о Джоне Кенте, продолжателе дела своего отца Кларка Кента, Джон признается, что он бисексуал. В продажу комикс выйдет с 9-го ноября. Такой ход авторы приурочили ко всемирному дню каминг-аута (признания в своей нетрадиционной ориентации) 11-го октября.

Комиксы о сыне «оригинального» Супермена выходят в США с 2016-го года. Наследник супергероя уже не впервые отражает актуальные темы социальной повестки – он боролся с изменениями климата, за права мигрантов и против массовых расстрелов в школах.