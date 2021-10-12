В США легкомоторный самолет упал на жилые дома, два человека погибли

Инцидент произошел около школьного кампуса в штате Калифорния, передает телеканал NBC. На опубликованных им кадрах видно, что оба дома разрушились и сгорели. Полиция говорит, что на месте найдены два тела, но пока точно непонятно, были ли это сидевшие в самолете люди, или погибшие на земле. Число людей на борту судна уточняется. Также пока не установлена причина авиакатастрофы.
2021-10-12T03:04:24+03:00
2021-10-12T03:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 12 октября 2021
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