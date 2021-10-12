Дело о смерти недоношенного ребенка в калининградском роддоме снова будут рассматривать судом присяжных

Об этом рассказал агентству ТАСС адвокат одной из обвиняемых. По его словам, Московский областной суд начнет отбор присяжных 15-го октября.

По версии следствия, Элина Сушкевич и Елена Белая ввели недоношенному ребенку сульфат магния, чтобы он умер, а потом записали его как мертворожденного, чтобы не портить статистику и не тратить дорогостоящие лекарства. Их уже судили в Калининграде и оправдали, но вышестоящий суд отменил приговор, посчитав, что местные присяжные не были беспристрастными. При этом если в ходе первого процесса врачей держали под домашним арестом, то переведя в другой регион, отправили в СИЗО.