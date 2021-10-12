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03:04, 12 октября 2021

В Севастополе введут специальные цифровые коды для посещения общественных мест

Их будут выдавать переболевшим коронавирусом с высоким титром антител, сдавшим отрицательный тест (сроком действия неделя) и привитым. Несовершеннолетние смогут посещать кафе, спортзалы и культурные объекты без кодов.
За последние недели на фоне нового роста заболеваемости такие коды ввели в Ленинградской и Ростовской областях, Чечне и других регионах. В других регионах – таких как Татарстан или Новгородская область – сделали обязательной вакцинацию для определенных категорий граждан.


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