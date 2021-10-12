Российская сборная одержала четвертую подряд победу под руководством Валерия Карпина

Футболисты обыграли команду Словении в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022-го года в Катаре. Встреча проходила в словенском Мариборе и завершилась со счетом 2:1.

Первый гол на 28-й минуте забил Игорь Дивеев — после подачи со штрафного. Менее чем через пять минут, после розыгрыша углового второй мяч забил Георгий Джикия ударом через себя. У противников отличился Йосип Оличич на 40-й минуте.

В прошлых матчах команда обыграла Кипр, Мальту и Словакию. Капитаном российской сборной на этом матче был полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Благодаря победе команда вышла на первое место в своей группе с 19-ю очками.