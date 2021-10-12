В Норвегии суд постановил снести часть крупнейшей в Европе ветровой электростанции, потому что она мешает саамам

Турбины возвели в 2020-м на побережье полуострова Фосен на западе страны. Теперь суд постановил, что Министерство энергетики, выдавая лицензию на строительство, нарушило Международную конвенцию ООН, которая защищает традиционный образ жизни малых народов. Под ее действие попадают и саамы – кочевой народ оленеводов, у которого до наших дней дожили всего 100 тысяч представителей в финской, шведской и норвежской Лапландии, а также на Кольском полуострове в России.