Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекращает работу

Оно закроется с 21-го октября по требованию американской стороны. Это ответный шаг Вашингтона на решение Минска ограничить число американских дипломатов.

В ответ на новые американские санкции против режима Александра Лукашенко МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Кроме того, МИД отозвал ранее выданное согласие на назначение послом США в стране Джули Фишер.