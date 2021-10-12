На Украине ужесточают правила перемещения между регионами из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

С 21-го октября для любых поездок на автобусах, поездах и самолетах понадобится предоставлять сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой вакцины, признанной ВОЗ (ни одного российского препарата в списке нет).

В качестве альтернативы будут принимать справку о недавно перенесенном заболевании или свежий отрицательный тест. Документы будут обязательны и для пассажиров, и для водителей/машинистов/пилотов. Контроль за соблюдением новых правил возложат на перевозчиков.