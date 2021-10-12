AppStore и GooglePlay потребовали от мессенджера Telegram заблокировать канал основателя «Мужского государства»

Об этом написал сам Владислав Поздняков, а также подтвердило со ссылкой на свои источники интернет-издание «Медиазона».

Как видно на опубликованных Поздняковым снимках переписки, с ним связалась служба поддержки Telegram и рассказала, что, по версии магазинов приложений, в канале Позднякова «распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации».

Ранее нижегородская прокуратура подала иск в областной суд с требованием признать незарегистрированное объединение Позднякова экстремистским. Сторонники Позднякова неоднократно устраивали травлю в интернете заведениям за рекламу с представителями ЛГБТ или чернокожих – сети магазинов «ВкусВилл», суши-ресторанам «ЁбиДоёби» и «Тануки».