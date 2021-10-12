США спасли афганского переводчика, который спас жизнь президенту Джо Байдену 13 лет назад

Об этом сообщают CNN и The Wall Street Journal. Амана Халили вместе с семьей сначала вывезли в соседний Пакистан, а затем – в третью страну (она не раскрывается), где он в безопасности. За помощь в эвакуации организаторы поблагодарили власти Пакистана.

В 2008-м Байден, тогда сенатор от штата Делавэр, вместе с другими американцами посещал Афганистан на вертолете, попал в снежную бурю и застрял в горах. Халили несколько часов добирался до места аварийной посадке на машине, чтобы вытащить американцев. После захвата Кабула запрещенными в России талибами он обратился к Вашингтону с просьбой об эвакуации.