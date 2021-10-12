Журналисту «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадию Можейко предъявили обвинение

Дело завели в связи с его статьей о программисте Андрее Зельцере, который при задержании застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем.

Можейко грозит до трех лет по статье «оскорбление представителя власти» и до десяти – по статье «разжигание социальной вражды». Как отмечает сама «Комсомолка», обвинения были предъявлены в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки. Сам Можейко сейчас находится в СИЗО, его адвокаты пытаются обжаловать меру пресечения.

После статьи Можейко, в котором знакомая Зельцера сочувственно о нем отзывалась, белорусский филиал «Комсомольской правды» закрыли, а сайт заблокировали. По версии белорусских силовиков, журналиста задержали в Минске, по данным «Комсомольской правды» — выкрали из Москвы.