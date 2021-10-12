ФСБ пригрозила уголовной ответственностью за покупку «умных» очков от Facebook и Ray Ban

В ответе на запрос журналистов TJ спецслужба указала, что по конструктивным особенностям новые очки могут быть отнесены к устройствам, предназначенным для негласного получения информации, то есть шпионским. За незаконный оборот таких изделий предусмотрена ответственность по статье 138.1 УК РФ – от штрафа 200 тысяч рублей до 4 лет лишения свободы.

Очки с двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами, микрофонами, динамиками и сенсорной панелью выпустили в начале сентября, их предлагают по цене от 299 долларов – пока продажи стартовали только в США, Великобритании и Ирландии, Италии, Канаде и Австралии.