Ленинградская область с 15-го ноября введет систему цифровых кодов для посещения общественных мест

Коды будут выдаваться вакцинированным от коронавируса, недавно переболевшим или после каждого отрицательного теста – но в этом случае только на 3 дня. Предъявлять их будет нужно в театрах, кино, цирках, бассейнах, фитнес-клубах и других подобных заведениях.

Кроме того, все организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медицинском отводе или перенесенном за последние полгода коронавирусе. Сотрудники без них для допуска к работе будут вынуждены предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

Ранее аналогичную систему на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации ввели в Ростовской области, Чечне и ряде других регионов.