Глава РФС сообщил о продлении контракта с главным тренером Валерием Карпиным

По словам Александра Дюкова, контракт с Карпиным будет продлен автоматически в связи с гарантированным попаданием в стыковые матчи к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Накануне российская сборная одержала 4-ю подряд победу под руководством Карпина. Футболисты обыграли команду Словении в матче отборочного турнира на ЧМ. Встреча проходила в словенском Мариборе и завершилась со счетом 2:1.