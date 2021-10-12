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00:06, 12 октября 2021

ЕСПЧ сегодня рассмотрит иски о компенсации жертвам сексуального насилия в католической церкви

Рекомендация определить размер и выплатить компенсацию жертвам насилия была дана по итогам доклада специальной комиссии по изучению преступлений за последние 70 лет со стороны служителей церкви во Франции. Пострадавшими были признаны около 200 тысяч детей, треть из них были изнасилованы. В основном жертвами становились мальчики 10-13 лет. Больше всего преступлений было совершено в 50-70-ых годах прошлого столетия. При этом церковь, как подчеркивают авторы доклада, вплоть до 90-х годов отказывалась защищать пострадавших, чтобы уберечь себя от скандалов. Сами жертвы неохотно сообщали о насилии, опасаясь каких-либо последствий для себя, в том числе обвинений в разврате.

Папа римский Франциск назвал опубликованные данные «моментом позора». В католической церкви говорят о решимости помогать пострадавшим добиться справедливости.

Помимо выплаты компенсации жертвам сексуального насилия со стороны священников было предложено организовать и специальные горячие линии для тех, кто боится рассказать открыто о произошедшем с ними.


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