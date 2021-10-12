Недавно избранные депутаты чешского парламента обсудят сегодня состав правительства

По результатам этой встречи чиновник, который убрал с пражской улицы памятник маршалу Коневу, может получить новую должность.

Поскольку президент Милош Земан находится в больнице по еще не объявленным причинам, процесс формирования нового кабинета министров затягивается. Как пишет чешское интернет-издание Seznam, он может продлиться как минимум до выздоровления главы республики.

Оно отмечает, что среди предложений, которые обсуждают сейчас политики, есть инициатива по смене министра иностранных дел. На эту должность предлагают назначить главу муниципалитета района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступал инициатором переноса памятника Коневу.

Его предложение в прошлом году стало поводом для международного скандала. Российские дипломаты идею Коларжа раскритиковали и посчитали её нарушением договора о дружеских отношениях от 93-его года. Глава муниципалитета в свою очередь жаловался на Москву в Еврокомиссию. Он подчеркивал, что Россия вмешивается во внутренние дела Чехии, а недовольство Москвы называл неадекватным.

На недавних выборах в Чехии победила коалиция «Вместе». В свою очередь две старейшие партии страны – коммунистическая и социал-демократическая в состав парламента не попали.