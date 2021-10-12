Масштабный марафон в поддержку петиции против закона об иностранных агентах пройдет сегодня в эфире телеканала «Дождь»

Соорганизаторами мероприятия стали 6 медиа, 4 из которых были внесены в реестр иностранных агентов.

«Агенты людей» — так называется 6-часовой марафон, который проведут «Медуза», «ОВД-Инфо», «Медиазона», телеканал «Дождь», а также «Новая газета», «Эхо Москвы», которые в реестр пока не внесены. Эфир, к которому присоединятся не только журналисты, но и известные музыканты, общественные деятели, а, главное, те, кто пострадал от закона об иностранных агентах, должен привлечь внимание к этой проблеме. Дата марафона выбрана не случайно: именно сегодня должно состояться первое заседание Государственной думы в новом составе. Организаторы мероприятия надеются привлечь внимание законодателей к тому, что закон превратился в репрессивный инструмент, который используют не только против СМИ, но и против любого человека, не угодившего власти. Петиция с требованием отменить закон об иностранных агентах набрала уже более 165 тысяч подписей, её поддержали более 230 организаций. Марафон призван довести число подписей как минимум до 200 тысяч и рассказать россиянам, что закон об иностранных агентах угрожает каждому.

Марафон «Агенты людей» начнется в полдень и продлится до 6 вечера, трансляцию вы сможете найти на ютуб-канале Дождя в открытом доступе.

Российские власти считают «Медузу», «ОВД-Инфо», «Медиазону» и телеканал «Дождь иностранными агентами.