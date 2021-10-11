Мэр Дербента Пирмагомедов осудил нападение на пассажира в московском метро

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов осудил нападение на пассажира в московском метро. В ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, насколько комфортно жителям Дагестана ездить по другим регионам России после данного инцидента, он ответил, что случившееся ни на что не повлияло.

«Как говорят, в каждой нации, в каждом народе есть нехорошие люди. От этого, к сожалению, мы не уйдем. И периодически появляются такие инциденты, которые мы в последнее время наблюдаем. Но я не думаю, что это могло как-то повлиять на передвижение дагестанцев. Наоборот я думаю, что дагестанцы в большинстве своем осуждают действия этих… Я не знаю, людьми их нельзя назвать. Даже слово подобрать трудно, как их назвать», — сказал Р.Пирмагомедов.

Как сообщалось, фигурантам дела об избиении пассажира московского метро Романа Ковалева, уроженцам Дагестана Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову предъявлены обвинения по двум статьям. Следственный комитет России считает, что они хотели убить Ковалева и угрожали насилием сотрудникам правоохранительных органов. Обвинения предъявлены по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство и угроза применения насилия в отношении представителей власти).

По версии следствия, уроженцы Дагестана в метро угрожали насилием женщинам. Один из пассажиров – Роман Ковалев – сделал им замечание и попросил «прекратить хулиганские действия». После этого обвиняемые начали его избивать. Когда потерпевший упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти.

Полиция задержала нападавших за пределами станции метро. Один из них попытался лезвием канцелярского ножа «причинить телесные повреждения правоохранителям», другой подозреваемый распылил в их сторону перцовый баллончик.