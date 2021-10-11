Российских школьников предлагается проверять во время медосмотров на употребление никотина

Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Вице-премьер Татьяна Голикова Вопрос поручила Минздраву проработать этот вопрос, сообщает РБК.

Кроме того, ведомство проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотина, например, вейпов и электронных сигарет.

В настоящее время продажа подобной продукции несовершеннолетним запрещена, но положения об аренде никотиносодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.