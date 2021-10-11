Получившая повреждения атомная подводная лодка США могла столкнуться с неизвестным китайским подводным объектом

Получившая повреждения американская атомная подводная лодка USS Connecticut могла столкнуться с неизвестным китайским подводным объектом. Об этом сообщил гонконгский новостной сайт iNews.

Инцидент произошел 2 октября в Южно-Китайском море. После этого, по данным сайта, спутник зафиксировал подлодку примерно в 77 км от острова Юнсин, который контролирует КНР. Там располагаются китайская база для подлодок и военный аэродром. Издание считает маловероятным столкновение американской субмарины с подводным рельефом, поскольку ВМС США, которые постоянно действуют в этом регионе, хорошо его изучили. Скорее всего, это был искусственный объект, недавно созданный для противодействия силам противника.