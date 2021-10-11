«Умные очки» от Facebook могут отнести в России к шпионским устройством

Об этом сообщает TJournal со ссылкой на ФСБ. В спецслужбе пояснили, что очки могут иметь «конструктивные особенности», которые позволяют отнести их к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации. О каких именно особенностях идет речь, не уточняется. За незаконное использование таких средств предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание — четыре года лишения свободы.

Facebook представил свои первые «умные очки», созданные совместно с Ray-Ban в начале сентября. С их помощью можно снимать фото и видео и слушать музыку. Стоят они чуть больше 20 тысяч рублей. Официально купить их в России нельзя, но можно заказать из-за рубежа через сторонние сервисы и получить по почте.