Четверо пострадавших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области находятся в крайне тяжелом состоянии

Всего в больницах сейчас остается около двух десятков человек, еще свыше десятка лечатся на дому. За последние сутки пациенты не поступают в больницы. Однако в регионе проводится профилактика новых случаев отравлений, рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Среди специфических симптомов у отравившихся — потеря зрения, сообщила Савинова. По последним данным региональных властей, от суррогатного алкоголя в Оренбургской области погибли 34 человека. Фигурантами уголовного дела стали 15 человек.