Учительница биологии в Санкт-Петербурге уволилась из школы из-за блога о секс-просвещении для взрослых

Учительница биологии Ольга Щеголева уволилась из школы при консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге из-за блога о секс-просвещении для взрослых. В интервью «Эху» она сказала, что написала заявление об увольнении по собственному желанию из-за конфликта с родителями учеников.

«Я уволилась по собственному желанию из-за ведения блога о половом воспитании. Была конфликтная ситуация с родителями школьников, у которых я вела биологию по программе. Эта программа есть на сайте школы, и в любых учебниках все могут увидеть то, что я преподаю на уроках. Но родители были недовольны моим блогом, который был помечен как 18+, кроме того, там стоял возрастной фильтр. Их не устроило, что учитель, по их мнению, ведет неправильную деятельность. Конфликт не был исчерпан, в связи с чем я написала заявление об увольнении по собственному желанию, потому что не сочла возможным удалить свой блог»

Ольга Щеголева добавила, что ученикам в школе она давала только обязательную программу.

