Россия открыла счет в матче со Словенией в отборочном турнире ЧМ-2022

Мяч с углового удара забил на 28 минуте защитник команды Игорь Дивеев. А через четыре минуты еще один мяч в ворота словенцев забросил другой защитник россиян Георгий Джикия. Но на 40 минуте футболист сборной Словении Йосип Иличич забил гол в ворота российской сборной.

Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года проходит в эти минуты в Мариборе. Счет 2:1 в пользу России.

Победа позволит команде Валерия Карпина напрямую попасть в число участников турнира в Катаре. Ранее россияне дома обыграли словаков со счетом 1:0.

