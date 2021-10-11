Сборная России по футболу в эти минуты встречается с командой Словении в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Сборная России по футболу в эти минуты встречается с командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

После домашней победы над словаками (1:0) команде Валерия Карпина хватит ничейного результата, чтобы гарантировать себе

второе место, которое позволит сыграть в следующем раунде квалификации. Однако победитель группы напрямую попадет в число участников чемпионата в Катаре.

Матч проходит на стадионе в Мариборе. Идет первый тайм.