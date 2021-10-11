Музей Анны Ахматовой в Петербурге предложил награду за информацию о местоположении пропавшего рыжего кота Оси

Животное ищут на протяжении последних двух дней.

Пожизненный бесплатный вход в музей Анны Ахматовой и денежное вознаграждение пообещали тому, кто знает, где находится Ося. Сотрудники музея рассказали, что самый старый музейный рыжий кот пропал два дня назад. Некоторое время было непонятно, что случилось с животным, и только благодаря записям с видеокамер удалось выяснить его судьбу. В арке рядом с музеем кота подобрала неизвестная девушка. Она погладила Осю, а когда он начал тереться об её ногу, подняла на руки и унесла.

Сотрудники музея напоминают, что шестнадцатилетний кот недавно перенёс тяжелейшую операцию. У него парализовало задние ноги, кардиолог не давал положительных прогнозов, однако его удалось вылечить. Теперь ему несколько раз в день жизненно необходимо принимать специальные таблетки. Без этого любимый кот музея Анны Ахматовой может погибнуть.

Вместе с Осей в музее Анны Ахматовой живут ещё два кота: Кеша и Персик. Все они переведены на специальное ветеринарное питание, живут в тепле и никогда сами дальше арки не выходят.