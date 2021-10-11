Сразу несколько российских регионов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом вводят QR-коды

Сразу несколько российских регионов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом вводят обязательные электронные коды для посещения общественных мест. Одновременно с этим в отдельных областях объявили и об обязательной вакцинации от covid-19.

Еще четыре региона готовятся запретить посещение театров, спортивных залов, баров и заведений общепита без специального электронного кода, который получают привитые или переболевшие коронавирусом. Это Ленинградская область, там соответствующий указ губернатора уже подписан, Севастополь, а также Приморье и Новгородская область, в которых чиновники только пообещали внести соответствующие изменения. Когда они вступят в силу – не уточняется.

В последних двух регионах, а также в Хакасии и Еврейской автономной области, помимо этого, сегодня объявили и о начале обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности. Привиться там должны будут учителя, врачи, работники транспорта, учреждений культуры, детских игровых комнат, общепита и многих других. В Приморском крае, например, первую прививку от коронавируса сотрудники должны получить до 15 ноября, а вторую – до 15 декабря. Тех, кто откажется прививаться, работодатели будут обязаны отстранять или переводить на дистанционный режим работы.

И заболеваемость, и смертность от коронавируса растут уже несколько недель подряд. Сегодня впервые с начала года оперативный штаб объявил о более чем 29 тысячах заболевших за сутки.