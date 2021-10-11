Защитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин будет капитаном сборной России по футболу в матче со Словенией

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин будет капитаном сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении. Об этом сообщает пресс-служба российской сборной. Для Сутормина эта игра станет второй в составе национальной команды. 27-летний защитник дебютировал 8 октября в матче против словаков.

Встреча Словения — Россия пройдет в Мариборе. Начало в 21:45 мск.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что новых травмированных игроков в составе сборной перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со словенцами нет.

Валерий Карпин назвал сборную Словении сложным соперником.