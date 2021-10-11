Президент России Владимир Путин обсудил конфликт в Донбассе с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщается на сайте Кремля, Путин дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах. Лидеры трех стран договорились «интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки»», а также изучить возможность организации очередного «нормандского» саммита.

Ранее сегодня Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

