Власти Севастополя ужесточили коронавирусные ограничения

Теперь попасть в кафе, спортзалы, объекты культуры и даже на экскурсии возможно только при наличии справки о вакцинации или высоком титре антител, либо с отрицательным ПЦР-тестом на ковид. Ограничения вступят в силу с 15 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ситуация с инфекцией начала осложняться с середины сентября. Сегодня в городе зафиксирован новый суточный максимум — 247 новых случаев заражения коронавирусом.

