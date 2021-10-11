Политолог: Требование США о прекращении работы Генконсульства Белоруссии является ответной мерой американских властей

Требование США о прекращении работы Генконсульства Белоруссии в Нью-Йорке является ответной мерой американских властей. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Здесь действует не логика нанесения ущерба официальному Минску, а логика ответного хода. Дело в том, что белорусские власти в ответ на американские санкции резко сократили посольства США в республике. Там осталось буквально несколько человек. И вот ответные действия США — сокращение дипломатов», — сказал политолог.

В.Карбалевич считает, что Александра Лукашенко не будут волновать проблемы с визами граждан Белоруссии.

Как стало известно, генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке с 21 октября прекратит работу по требованию американской стороны.