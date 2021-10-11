Инициатор сноса памятника в Праге маршалу Советского Союза Ивану Коневу может стать министром иностранных дел Чехии

Кандидатура главы муниципалитета района Прага-6 Ондржея Коларжа рассматривается на переговорах о формировании кабинета министров между партийной коалицией «Вместе» и объединением в составе Пиратской партии Чехии и центристского движения «Старосты и независимые». Об этом сообщило сетевое издание «Сезнам».

Другим кандидатом является имеющий опыт дипломатической работы мэр города Градец-Кралове Мартин Дворжак.

Памятник Коневу сняли с пьедестала в апреле прошлого года по решению муниципальных властей района Прага-6, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента республики. Монумент планируют передать в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги.